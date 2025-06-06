Подякували ППО, – Олена Кравець показала, як з донькою пересиджувала нічну атаку Києва

Вночі 6 червня російські військові атакували ракетами й дронами різні міста України, серед них і столицю. Акторка й ведуча Олена Кравець показала, як минула її ніч.

Олена Кравець у ніч обстрілу Києва показала фото з укриття. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Зверніть увагу Відчуття, що Росія не хоче миру, – Донька Келлога емоційно відреагувала на обстріл України

Акторка поділилась знімком з першого поверху будинку, де вона заховалась з донькою. Там зібралися й інші мешканці разом з домашніми улюбленцями. Вони обговорювали політику, життя в будинку й операції СБУ.

Провели нічний 3-годинний тімбілдинг на першому поверсі з сусідами, дітьми та песиками. Обговорили стійкість стін в домі, американський політикум, "павутину", подякували ППО, розрулили низку питань з сусіднього чату. Консьєржка солодко спала. Позаздрили. Наступного разу вирішили накривати стіл. Але хай його краще не буде,

– зауважила Олена Кравець.



Олена Кравець про безсонну ніч / Фото з інстаграм-сторіз

Також ведуча показала фото доньки Катерини. Вона пояснила, що сина немає поряд, бо він залишився на ніч у свого друга.



Олена Кравець показала доньку / Фото з інстаграм-сторіз



Олена Кравець показала сина з другом / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про черговий масований обстріл

Вночі 6 червня Росія здійснила комбіновану атаку на міста України. Ворожі війська застосували 44 ракети та 407 ударних БпЛА.

У Києві внаслідок обстрілу постраждало 6 районів: Солом'янський, Дарницький, Голосіївський, Деснянський, Шевченківський та Дніпровський; пошкоджені колії й кабелі метрополітену. Відомо про жертв та поранених.

Вибухи також пролунали у Тернополі, Луцьку та Львівській області. Пошкоджені промислові об'єкти й інфраструктура.