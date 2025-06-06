Повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

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Які наслідки атаки на Київ

Внаслідок російської комбінованої атаки на Київ у Солом'янському районі виникла пожежа в нежитловій зоні. Вогонь охопив площу близько 500 квадратних метрів. Також є загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Пожежу вдалося ліквідувати, врятовано 3 особи.

У Дарницькому районі зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей на щонайменше трьох локаціях. Внаслідок цього пошкоджено два автомобілі. За попередньою інформацією, минуло без жертв та постраждалих.

Також постраждав Голосіївський район. Там виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, пошкоджено заклад освіти. Крім того, відбулося падіння уламків збитих цілей біля АЗС. За уточненою інформацією – пошкоджено автомобіль. Також зафіксовано падіння уламків зоні нежитлової забудови.

У Деснянському районі виявлено уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території.

Також внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в зоні нежитлової забудови у Шевченківському районі.

У Дніпровському районі зафіксовано значні пошкодження АЗС. Наразі на місці удару працюють рятувальники.

Крім того, зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах. Також було пошкоджено вікна в закладах соціальної сфери та житлових будинках поруч з осередками займань.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Київ загинули 4 людини. На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи. Крім того, постраждали щонайменше 20 людей, 16 із них було госпіталізовано.

Що відомо про пошкодження колії метрополітену

В КМДА повідомили, що внаслідок атаки на Київ пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця" – "Лівобережна" червоної лінії метро.

У зв'язку із цим поїзди рухатимуться лише між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" з інтервалом орієнтовно 6 хвилин. Водночас наземна частина станцій "Дніпро" – "Лісова" тимчасово закриті на вхід та вихід.

Наразі на місці працюють фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. В КМДА зазначають, що орієнтовний термін відновлювальних робіт – доба.

До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій,

– зазначають в КМДА.

Про додатковий наземний транспорт та відновлення роботи усієї червоної лінії пообіцяли повідомити додатково.