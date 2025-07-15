На битві поглядів з Дюбуа: в образі Олександра Усика помітили цікаву деталь

19 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбудеться бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Вже цієї суботи українець та британець боротимуться за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Боксери вже прибули до Лондона та провели битву поглядів, під час якої Даніель Дюбуа кричав на Олександра Усика. Попри це, українець не піддався емоціям та зберігав спокій, повідомляє Show 24.

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Олександр Усик показався на битві поглядів з Даніелем Дюбуа у цікавому взутті. Боксер взув кросівки від New Balance – один був синього кольору, а інший – жовтого. Так, утворився український прапор.

Зауважимо, що Даніель Дюбуа першим відвів очі, таким чином завершивши битву.

Олександр Усик прибув до Лондона

Олександр Усик прибув до Лондона в образі від українського бренду Damirli, який заснувала відома дизайнерка та модельєрка Ельвіра Гасанова. Боксер одягнув бордовий костюм, на якому була авторська вишивка.

Колір костюма – символ козацької крові, гідності й відваги, а штани натхненні силуетом традиційних українських шароварів. Вишивка – платинового кольору та прикрашена камінням.

"Це був особистий запит Олександра, бо для нього вишивка – це не просто декор, а код нації й сакральний орнамент, що захищає і дає силу. У візерунку – виноградна лоза як символ родючості, безперервності життя і зв'язку поколінь. Геометрія та хрестик – стародавній знак рівноваги й воїнської дисципліни", – розповіли у команді Damirli.

Також у вишивці є квіти та листя – як нагадування, що життєва енергія ніколи не зникає.