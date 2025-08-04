Зірка "Аферистів в сітях" Олена-Христина Лебідь виходить заміж: хто її наречений
- Ведуча шоу "Аферисти в сітях" Олена-Христина Лебідь є нареченою колишнього віцепрем'єр-міністра України Павла Розенка, з яким вона у стосунках понад 7 років.
Ведуча популярного шоу "Аферисти в сітях" Олена-Христина Лебідь стала нареченою. Про це розповів її обранець – колишній віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко.
Він розсекретив, коли освідчився коханій і як це зробив. Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.
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Як з'ясувалося, пара вже разом понад 7 років, і хоч вони ще не оформили шлюб офіційно, пропозиція руки та серця давно відбулася.
Всьому свій час. Ми з тих пар, для яких ці формальності не мають ніякого значення. Пропозицію я вже зробив. Це було спокійно, красиво, по-домашньому. Тому Христина наречена вже як декілька років,
– поділився Павло Розенко.
Водночас телеведуча зізналася журналістам, що планує змінювати прізвище після весілля.
Мені мало пригод з моїм подвійним ім'ям, тому якщо буде – Олена-Христина Лебідь-Розенко, буде ще прикольніше,
– з гумором зазначила знаменитість.
Нагадаємо, що минулого місяця Олена-Христина Лебідь заінтригувала мережу фото з округлим животиком.