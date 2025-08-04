Ведуча популярного шоу "Аферисти в сітях" Олена-Христина Лебідь стала нареченою. Про це розповів її обранець – колишній віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко.

Він розсекретив, коли освідчився коханій і як це зробив. Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.

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Як з'ясувалося, пара вже разом понад 7 років, і хоч вони ще не оформили шлюб офіційно, пропозиція руки та серця давно відбулася.

Всьому свій час. Ми з тих пар, для яких ці формальності не мають ніякого значення. Пропозицію я вже зробив. Це було спокійно, красиво, по-домашньому. Тому Христина наречена вже як декілька років,

– поділився Павло Розенко.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / Фото з сайту "1+1"

Водночас телеведуча зізналася журналістам, що планує змінювати прізвище після весілля.

Мені мало пригод з моїм подвійним ім'ям, тому якщо буде – Олена-Христина Лебідь-Розенко, буде ще прикольніше,

– з гумором зазначила знаменитість.

Нагадаємо, що минулого місяця Олена-Христина Лебідь заінтригувала мережу фото з округлим животиком.