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Show24 Українські зірки Зірка "Аферистів в сітях" Олена-Христина Лебідь виходить заміж: хто її наречений
4 серпня, 13:59
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Зірка "Аферистів в сітях" Олена-Христина Лебідь виходить заміж: хто її наречений

Софія Хомишин
Основні тези
  • Ведуча шоу "Аферисти в сітях" Олена-Христина Лебідь є нареченою колишнього віцепрем'єр-міністра України Павла Розенка, з яким вона у стосунках понад 7 років.

Ведуча популярного шоу "Аферисти в сітях" Олена-Христина Лебідь стала нареченою. Про це розповів її обранець – колишній віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко.

Він розсекретив, коли освідчився коханій і як це зробив. Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.

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Як з'ясувалося, пара вже разом понад 7 років, і хоч вони ще не оформили шлюб офіційно, пропозиція руки та серця давно відбулася.

Всьому свій час. Ми з тих пар, для яких ці формальності не мають ніякого значення. Пропозицію я вже зробив. Це було спокійно, красиво, по-домашньому. Тому Христина наречена вже як декілька років,
– поділився Павло Розенко.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / Фото з сайту "1+1"

Водночас телеведуча зізналася журналістам, що планує змінювати прізвище після весілля. 

Мені мало пригод з моїм подвійним ім'ям, тому якщо буде – Олена-Христина Лебідь-Розенко, буде ще прикольніше,
– з гумором зазначила знаменитість. 

Нагадаємо, що минулого місяця Олена-Христина Лебідь заінтригувала мережу фото з округлим животиком.