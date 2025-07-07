Пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Лебідь. У коментарях підписники гадають, чи справді вона вагітна.
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Олена-Христина Лебідь опублікувала фотографію, де позує на вулиці. На світлині видно ледь округлий животик. Ведуча не поділилась подробицями, а лише додала загадковий підпис.
Коли всі думали, що дуже переїлася, а я… Далі буде,
– написала вона.
Олена-Христина Лебідь показалась з округлим животиком / Фото з інстаграму ведучої
Реакція мережі
У коментарях під дописом розгорілася дискусія. Одні вітають Олену-Христину з майбутнім поповненням, а інші вважають, що телеведуча вирішила пожартувати.
- "Ви вагітна?"
- "Моя улюблена ведуча. Вітаю, обіймаю!"
- "А я… Об'їлась і всі мали рацію".
- "Та не вагітна вона, заспокойтеся".
- "Якщо це правда, то я щиро радію за тебе!"
- "А я просто надула живіт. Так?"
Для довідки! Олена-Христина Лебідь перебуває у стосунках з віцепрезидентом Товариства Червоного Хреста України Павлом Розенком. Деякий час у мережі ходили чутки, що вони таємно одружилися.
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