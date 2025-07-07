Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Лебедь. В комментариях подписчики гадают, действительно ли она беременна.
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Елена-Кристина Лебедь опубликовала фотографию, где позирует на улице. На фотографии видно едва округлый животик. Ведущая не поделилась подробностями, а лишь добавила загадочную подпись.
Когда все думали, что очень переела, а я... Дальше будет,
– написала она.
Елена-Кристина Лебедь показалась с округлым животиком / Фото из инстаграма ведущей
Реакция сети
В комментариях под сообщением разгорелась дискуссия. Одни поздравляют Елену-Кристину с будущим пополнением, а другие считают, что телеведущая решила пошутить.
- "Вы беременна?"
- "Моя любимая ведущая. Поздравляю, обнимаю!"
- "А я... Объелась и все были правы".
- "Да не беременна она, успокойтесь".
- "Если это правда, то я искренне рада за тебя!"
- "А я просто надула живот. Да?"
Для справки! Елена-Кристина Лебедь состоит в отношениях с вице-президентом Общества Красного Креста Украины Павлом Розенко. Некоторое время в сети ходили слухи, что они тайно поженились.
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