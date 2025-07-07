Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Лебедь. В комментариях подписчики гадают, действительно ли она беременна.

Не пропустите Впервые после новости о помолвке: дочь Оли Поляковой призналась, действительно ли беременна

Елена-Кристина Лебедь опубликовала фотографию, где позирует на улице. На фотографии видно едва округлый животик. Ведущая не поделилась подробностями, а лишь добавила загадочную подпись.

Когда все думали, что очень переела, а я... Дальше будет,

– написала она.

Елена-Кристина Лебедь показалась с округлым животиком / Фото из инстаграма ведущей

Реакция сети

В комментариях под сообщением разгорелась дискуссия. Одни поздравляют Елену-Кристину с будущим пополнением, а другие считают, что телеведущая решила пошутить.

"Вы беременна?"

"Моя любимая ведущая. Поздравляю, обнимаю!"

"А я... Объелась и все были правы".

"Да не беременна она, успокойтесь".

"Если это правда, то я искренне рада за тебя!"

"А я просто надула живот. Да?"

Для справки! Елена-Кристина Лебедь состоит в отношениях с вице-президентом Общества Красного Креста Украины Павлом Розенко. Некоторое время в сети ходили слухи, что они тайно поженились.

Ранее мы сообщали, что шоумен Андрей Джеджула в третий раз стал отцом. У него родилась дочь.