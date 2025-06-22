Андрей уже рассекретил пол ребенка и показал первые кадры с малышами. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Джеджулы.

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Так, выяснилось, что на свет появилась его дочь, которую назвали Эмилия.

В 12:43 к нашей семье присоединился маленький ангелочек Эмилия. Поздравляем новую жительницу планеты Земля. Понимаю, что для большинства это очень неожиданно! Но такую радостную новость не смог от вас скрыть. Хотя ей предшествовало еще достаточно много важных из личной жизни, которые я сделал максимально личными в это трудное для всех нас время,

– отметил шоумен.

Андрей Джеджула пообещал впоследствии поделиться деталями, однако будет это делать в обратном порядке.

Для справки! Это уже третий ребенок шоумена. От певицы Санты Димопулос у него есть сын Даниэль, а от Юлии Леус – дочь Адель.

Заметим, также стало известно, что отцом стал звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж?" Павел Текучев.