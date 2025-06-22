Но менее чем через полчаса после публикации списка стало известно, что она не присоединится к событию. Это вызвало беспокойство среди публики. В то же время инсайдеры объяснили, почему принцесса Уэльская в этом году пропустила Royal Ascot. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание People.

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Как объяснили источники, приближенные к королевской семье, отсутствие Кейт Миддлтон связано с состоянием здоровья. Бывшая пресс-секретарь королевы Елизаветы II – Айлза Андерсон – отметила, что принцесса Уэльская сейчас очень осторожно относится к своему самочувствию и прислушивается к сигналам организма.

Она действует рассудительно, постепенно возвращается к публичным обязанностям и делает то, что лучше всего для ее здоровья,

– сказала Андерсон журналистам.

Напомним, что весной 2024 года Кейт Миддлтон сообщила об онкологическом заболевании. Она проходила курс химиотерапии и временно отошла от выполнения королевских обязанностей. В январе 2025 года стало известно, что у принцессы наступила ремиссия.

Сейчас Кэтрин постепенно возвращается к активной жизни. 16 июня она впервые за два года приняла участие в церемонии вручения Ордена Подвязки вместе с другими членами королевской семьи. К тому же недавно появилась на параде Trooping the Colour вместе с принцем Уильямом и их детьми.

Впрочем, по словам близких, Кейт все еще ищет правильный баланс, чтобы восстановиться полностью и не перегружать себя при возвращении к публичной жизни