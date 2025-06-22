Але менш ніж за пів години після публікації списку стало відомо, що вона не приєднається до події. Це викликало занепокоєння серед публіки. Водночас інсайдери пояснили, чому принцеса Уельська цьогорічні пропустила Royal Ascot. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання People.

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Як пояснили джерела, наближені до королівської родини, відсутність Кейт Міддлтон пов'язана зі станом здоров'я. Колишня речниця королеви Єлизавети II – Айлза Андерсон – зазначила, що принцеса Уельська зараз дуже обережно ставиться до свого самопочуття й дослухається до сигналів організму.

Вона діє розважливо, поступово повертається до публічних обов’язків і робить те, що найкраще для її здоров'я,

– сказала Андерсон журналістам.

Нагадаємо, що навесні 2024 року Кейт Міддлтон повідомила про онкологічне захворювання. Вона проходила курс хімієтерапії і тимчасово відійшла від виконання королівських обов'язків. У січні 2025 року стало відомо, що в принцеси настала ремісія.

Наразі Кетрін поступово повертається до активного життя. 16 червня вона вперше за два роки взяла участь у церемонії вручення Ордена Підв'язки разом з іншими членами королівської родини. До того ж нещодавно з'явилася на параді Trooping the Colour разом із принцом Вільямом та їхніми дітьми.

Втім, за словами близьких, Кейт все ще шукає правильний баланс, аби відновитися повністю й не перевантажувати себе під час повернення до публічного життя