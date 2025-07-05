Она впервые прокомментировала эти слухи. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт Марии.

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Девушка распространила видео, где отметила, что знает о сплетнях о ее беременности, а однако подчеркнула, что не ждет ребенка.

Когда все думают, что я беременна, а я просто вкусно поела,

– с иронией написала Маша под роликом.

Напомним, 3 июля Маша Полякова распространила фото и видео с яхты с кольцом. В ролике видно, как парень Эден Пассарелли, такой у него ник в инстаграме, объявил речь, а впоследствии, встав на одно колено, предложил девушке стать его женой. Мария ответила ему "да". После этого пара поцеловалась. Правда, до сих пор точно не известно, была ли это шутка, или старшая дочь Оли Поляковой действительно вскоре выйдет замуж за иностранца.