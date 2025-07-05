Или по крайней мере надеются на новую совместную работу артистов. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Нади Дорофеевой.

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Так, в коротком видео певица оказывается в странной ситуации: куда бы она не пошла, ей везде мерещится Позитив. Он "появляется" рядом с ней в постели, в холодильнике, отражается в зеркале и даже якобы подает ей кофе в кафе. В конце концов, она натыкается на него уже в реальности – тот танцует прямо на улице под один из их старых хитов. Завершается видео загадочной сценой, в которой Алексей показывает на воображаемые часы, намекая, что "время пришло".

Вы тоже его видите?,

– написала под роликом Дорофеева.

Фанаты в комментариях предположили, что артисты готовят новую совместную песню, а таким образом подогревают интерес аудитории.

Комментарии под видео Нади Дорофеевой / Скриншоты из инстаграма

Что интересно, ранее похожее интригующее видео публиковал и сам Позитив, а в подписи отметил "Так выпали карты".

Что известно о группе "Время и Стекло"

Это украинский поп-дуэт, который существовал с 2010 года. Его участниками, как известно, были Надя Дорофеева и Позитив. Группа прославилась такими хитами, как "Имя 505", "Навернопотомучто" и "На стиле", однако уже в 2020 году группа распалась, а каждый из участников начал сольную карьеру.

Первая песня дуэта – "Так выпала карта", а пока последняя совместная работа – Last Dance.

Напомним, весной Дорофеева показала забавные архивные фото с Позитивом еще со времен существования "Время и Стекло".