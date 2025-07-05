Здесь и глубокие тексты, и вайбы для летних вечеров, и немного музыкальной ностальгии. Show 24 собрал для вас самое интересное.
Не пропустите В этот момент лились слезы, – Екатерина Осадчая отправилась за границу, чтобы осуществить мечту сына
KALUSH и BALSAM
Записали дуэтную песню "Ветер" – это саундтрек для тех, кто не сдается, даже когда все вокруг кажется безвыходным.
KALUSH x BALSAM – Ветер: смотрите видео онлайн
CHEEV
Выпустил лирический синти-поп с духом 80-х, который называется "Раз в жизни".
В первой части песни я рассказываю о влюбленности, об ощущении полета над прохожими, когда любовь приходит раз в жизни. Но дальше настроение меняется – появляется сомнение и вопрос: смогут ли любимые встретиться снова в следующей жизни, если в этой уже не удастся?,
– рассказал певец.
CHEEV – "Раз в жизни": смотрите видео онлайн
Виктор Павлик и Геля Зозуля
Артисты вернули легендарную песню "Шикидим" в обновленном звучании. Виктор Павлик записал трек в дуэте с молодой артисткой Гелей Зозулей. Эта композиция рассказывает о любви, что исчезает, оставляя после себя лишь "Шик и дым".
Геля Зозуля & Виктор Павлик – "Шик и Дым": смотрите видео онлайн
Группа 100лица
Выпустила легкую, солнечную песню о юности, любви и воспоминаниях. Трек называется "Веснянки" и удачно передает летний вайб.
100лица – "Веснянки": смотрите видео онлайн
KHAYAT
Презентовал первый трек из будущего альбома – BALAMUT. Это манифест свободы быть собой в котором звучит микс электроники с украинской этникой. Как отмечает сам артист, песня – об отказе молчать, о сопротивлении шаблонам и внутренней силе.
KHAYAT – BALAMUT: смотрите видео онлайн
Dema
После дуэта с Владимиром Дантесом артистка записала сольный сингл "Мовчати". Веселый на первый взгляд трек имеет глубокий смысл – о внутренних тенях, сомнениях, грехи, которые мы часто прячем.
Dema – "Мовчати": смотрите видео онлайн
VOLKANOV
Порадовал своих фанов новым синглом "Небезпечна" – о женщине, которая знает, чего хочет. Здесь и красота, и уверенность, и сила – все, что завораживает с первого аккорда.
VOLKANOV – "НЕБЕЗОПАСНАЯ": смотрите видео онлайн
KARTA SVITU
Выпустила танцевальный трек Manicure, который мгновенно заседает в голове и уже постепенно набирает популярность в тиктоке.
KARTA SVITU – Manicure: смотрите видео онлайн