Тут і глибокі тексти, і вайби для літніх вечорів, і трішки музичної ностальгії. Show 24 зібрав для вас найцікавіше.

Не пропустіть У цей момент лилися сльози, – Катерина Осадча відправилась за кордон, щоб здійснити мрію сина

KALUSH і BALSAM

Записали дуетну пісню "Вітер" – це саундтрек для тих, хто не здається, навіть коли все навколо здається безвихідним.

KALUSH x BALSAM – Вітер: дивіться відео онлайн

CHEEV

Випустив ліричний синті-поп із духом 80-х, який називається "Раз у житті".

У першій частині пісні я розповідаю про закоханість, про відчуття польоту над перехожими, коли любов приходить раз у житті. Але далі настрій змінюється – з'являється сумнів і питання: чи зможуть кохані зустрітись знову в наступному житті, якщо в цьому вже не вдасться?,

– розповів співак.

CHEEV – "Раз в житті": дивіться відео онлайн

Віктор Павлік та Геля Зозуля

Артисти повернули легендарну пісню "Шикидим" в оновленому звучанні. Віктор Павлік записав трек у дуеті з молодою артисткою Гелею Зозулею. Ця композиція розповідає про кохання, що зникає, залишаючи по собі лише "Шик і дим".

Геля Зозуля & Віктор Павлік – "Шик і Дим": дивіться відео онлайн

Гурт 100лиця

Випустив легку, сонячну пісню про юність, кохання й спогади. Трек називається "Веснянки" і вдало передає літній вайб.

100лиця – "Веснянки": дивіться відео онлайн

KHAYAT

Презентував перший трек з майбутнього альбому – BALAMUT. Це маніфест свободи бути собою у якому звучить мікс електроніки з українською етнікою. Як зазначає сам артист, пісня – про відмову мовчати, про спротив шаблонам і внутрішню силу.

KHAYAT – BALAMUT: дивіться відео онлайн

Dema

Після гучного дуету з Володимиром Дантесом артистка записала сольний сингл "Мовчати". Веселий на перший погляд трек має глибокий зміст – про внутрішні тіні, сумніви, гріхи, які ми часто ховаємо.

Dema – "Мовчати": дивіться відео онлайн

VOLKANOV

Потішив своїх фанів новим синглом "Небезпечна" – про жінку, яка знає, чого хоче. Тут і краса, і впевненість, і сила – усе, що зачаровує з першого акорду.

VOLKANOV – "НЕБЕЗПЕЧНА": дивіться відео онлайн

KARTA SVITU

Випустила танцювальний трек Manicure, який миттєво засідає в голові та вже поступово набирає популярність в тіктоці.

KARTA SVITU – Manicure: дивіться відео онлайн