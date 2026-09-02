Прийшли туди за славою: Олена Світлицька різко висловилася про дівчат із "Холостяка"

Відома українська акторка Олена Світлицька відверто прокоментувала участь свого коханого Тараса Цимбалюка в популярному шоу "Холостяк". Зірка висловилася щодо чуток про зради та розповіла, чому вони тривалий час приховували свій роман.

Після завершення 14-го сезону реаліті навколо головного героя розгорілися неабиякі пристрасті. Кожна з учасниць публікувала в соцмережах спільні фотографії з Тарасом, всіляко натякаючи прихильникам на те, що між ними зародилися справжні, серйозні почуття. Дівчата активно підігрівали інтерес аудиторії до своїх історій із відомим актором.

Олена Світлицька категорично спростувала всі закиди про невірність свого обранця в коментарі "Наодинці з Гламуром". Вона різко висловилася про учасниць телепроєкту, поставивши під сумнів їхню щирість. Акторка переконана, що дівчата просто хотіли пропіаритися за рахунок відомого чоловіка, тоді як її власні почуття до Тараса є абсолютно справжніми.

От в цьому і різниця між дівчатами з Холостяка і мною, що дівчата з Холостяка прийшли туди за медійністю і за славою Тараса. А в нас трошки інша історія,

– підкреслила Олена.

Тарас Цимбалюк та Анастасія Половинкіна / фото з інстаграму

Також зірка екранів поділилася деталями розвитку їхньої любовної історії. Після розлучення з колишнім чоловіком Олена твердо вирішила тримати особисте життя за сімома замками. Закохані мали чітку домовленість не публікувати спільних фотографій в соцмережах і уникати гучних заяв у пресі.

Проте Цимбалюк порушив мовчанку. Актор першим поділився романтичними кадрами в інстаграмі та публічно освідчився акторці. Для Світлицької такий рішучий крок виявився справжньою несподіванкою.

Я не знаю, які там у нього процеси відбувалися,

– зізналася зірка.

Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк / фото з інстаграму

Олена Світлицька також засвітила обручку на пальці. А коли журналістка запитала про весілля, акторка заінтригувала відповіддю, що вони з Тарасом Цимбалюком, можливо, вже одружені.



