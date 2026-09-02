После завершения 14-го сезона реалити вокруг главного героя разгорелись нешуточные страсти. Каждая из участниц публиковала в соцсетях общие фотографии с Тарасом, всячески намекая поклонникам на то, что между ними зародились настоящие, серьезные чувства. Девушки активно подогревали интерес аудитории к своим историям с известным актером.

Елена Светлицкая категорически опровергла все обвинения в неверности своего избранника в комментарии для"Наедине с Гламуром". Она резко высказалась об участницах телепроекта, поставив под сомнение их искренность. Актриса убеждена, что девушки просто хотели пропиариться за счет известного мужчины, тогда как ее собственные чувства к Тарасу абсолютно искренни.

Вот почему разница между девушками из "Холостяка" и мной: девушки из "Холостяка" пришли туда ради внимания СМИ и славы Тараса. А у нас немного другая история,

– подчеркнула Елена.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина / фото из инстаграма

Также звезда экранов поделилась подробностями развития их любовной истории. После развода с бывшим мужем Елена твердо решила держать личную жизнь под семью замками. У влюбленных была четкая договоренность не публиковать совместные фотографии в соцсетях и избегать громких заявлений в прессе.

Однако Цимбалюк нарушил молчание. Актер первым поделился романтическими кадрами в инстаграме и публично сделал актрисе предложение. Для Светлицкой такой решительный шаг оказался настоящей неожиданностью.

"Я не знаю, какие там у него процессы происходили,

– призналась звезда.

Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк / фото из инстаграма

Елена Светлицкая также продемонстрировала обручальное кольцо на пальце. А когда журналистка спросила о свадьбе, актриса заинтриговала ответом, что они с Тарасом Цимбалюком, возможно, уже женаты.