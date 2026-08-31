Елена заинтриговала слушателей рассказом о тайной свадьбе с Тарасом и других подробностях их романа в беседе с Натальей Тур в программе "Тур по звездам" на Люкс ФМ.

Ведущая расспросила актрису о том, как именно произошло раскрытие их любви. По словам Елены, они с Тарасом ранее обсуждали этот шаг, но сам момент публичного признания стал для нее настоящим сюрпризом.

Мы раньше это обсуждали, когда и как это может произойти. Но именно этот его шаг был для меня неожиданным! Я просто зашла в инстаграм и уже все увидела. Мне было невероятно приятно,

– с улыбкой призналась звезда.

Новый уровень чувств и интрига

Свитлицкая откровенно рассказала, что после того, как их роман перестал быть тайной для миллионов поклонников, чувства разгорелись с новой силой. Отношения влюбленных стали еще теплее, глубже и ближе.

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Больше всего сеть взволновал ответ Елены на вопрос о совместной жизни и официальном браке. Звезда начала вертеть кольцо на безымянном пальце и произнесла очень интригующую фразу.

А может, мы уже с ним женаты? Вы же не знаете! Вы же и о наших отношениях долго не догадывались!

– загадочно заявила Елена Светлицкая.



Елена Светличская продемонстрировала обручальное кольцо на безымянном пальце / Скриншот из видео "ТУР звездами"

Самым трогательным моментом интервью стал разговор о семье, ведь Елена воспитывает двух прекрасных дочерей. Как оказалось, Тарас смог найти общий язык с девочками. Цимбалюк вошел в жизнь семьи уже довольно давно. По словам актрисы, их контакт с детьми можно назвать абсолютно идеальным.

Интервью Елены Светлицкой Наталье Тур: смотреть видео

Первыми фотографиями, которые Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк опубликовали как пара, стали кадры их совместного отдыха в Одессе.