После публичного признания в любви Тараса Цимбалюка украинская актриса Елена Светлицкая впервые показала себя и возлюбленного как пару в инстаграме. Звезда поспешила похвастаться снимками с отдыха в Одессе.

Одесса,

– лаконично подписала серию романтичных и несколько откровенных снимков с Тарасом Елена.

Конец лета актерская пара решила провести красиво, у моря. На серии кадров они нежатся на пляже, не выпускают друг друга из объятий, а также проводят романтические мгновения вдвоем в очаровательном городе.

Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк проводят отпуск в Одессе

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Теперь все, о чем догадывались и что замечали внимательные поклонники Цимбалюка и Светлицкой, стало очевидным: звезды больше не скрывают, что без ума от любви. Более того, шквал фотографий из совместного отпуска намекает, что теперь поклонников будут часто радовать таким контентом.

Елена призналась, что внимание поклонников и поздравления в соцсетях стали для нее полной неожиданностью, ведь она и не подозревала, что Тарас опубликует видео, подтверждающее их отношения. Но актриса ответила взаимностью и теперь рада поделиться своим счастьем с публикой.

Стала достоянием общественности еще одна звездная личная история. Рамина Эсхакзай объявила, что выходит замуж за своего возлюбленного-военного.