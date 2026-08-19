Після публічного зізнання в коханні Тараса Цимбалюка українська акторка Олена Світлицька вперше показала себе й коханого як пару в інстаграмі. Зірка поспішила похвалитися кадрами з відпочинку в Одесі.

Одеса,

– лаконічно підписала серію романтичних і дещо спекотних знімків з Тарасом Олена.

Кінець літа акторська пара вирішила провести красиво, біля моря. На серії кадрів вони ніжаться на пляжі, не випускають одне одного з обіймів, а також проводять романтичні миті вдвох в чарівному місті.

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк проводять відпустку в Одесі

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Тепер все, про що здогадувались і що помічали пильні фанати Цимбалюка й Світлицької стало явним: зірки більше не приховують, що божеволіють від кохання. Ба більше, шквал фотографій зі спільної відпустки натякає, що тепер шанувальників часто тішитимуть таким контентом.

Олена зізналась, що увага прихильників та привітання в соцмережах були для неї як сніг на голову, адже вона не здогадувалась, що Тарас опублікує відопідтвердження їхніх стосунків. Але акторка відповіла взаємністю і тепер рада розділити своє щастя з публікою.

Публічною стала ще одна зіркова особиста історія. Раміна Есхакзай оголосила, що виходить заміж за коханого-військового.