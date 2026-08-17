Та 17 серпня актор нарешті розставив усі крапки над "і" – офіційно підтвердив роман зі Світлицькою. Цимбалюк опублікував в інстаграмі відео з коханою, на якому вони гуляють, жартують, обіймаються та цілуються.

Свою публікацію Тарас доповнив коротким, але промовистим зізнанням: "Люблю тебе".

У січні цього року Олена Світлицька вперше зізналася, що перебуває у стосунках, однак тоді не стала розкривати особу обранця. Акторка до цього близько 10 років була у шлюбі з чоловіком на ім'я Микола. У 2025 році вони повідомили про розлучення. У колишнього подружжя є дві доньки – Віра та Марія.

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Тарас Цимбалюк своєю чергою торік був головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14". Його обраницею у фіналі стала Надін Головчук, однак після завершення проєкту їхні стосунки не склалися. Згодом дівчина розповіла, що актор повідомив їй про розрив у голосовому повідомленні. Вона назвала це "дитячим садком", але зазначила, що прийняла рішення чоловіка.