Обранцем зірки став військовослужбовець, Герой України, з яким вона перебуває у стосунках вже майже три роки. Про свій новий статус та майбутній шлюб Раміна розповіла в інтерв'ю виданню Viva!. За словами блогерки, романтичний момент стався близько місяця тому під час їхньої спільної відпустки на березі океану. Освідчення виявилося емоційним і водночас кумедним через спеку.

Спочатку я трохи розгубилася, а потім мені стало дуже смішно, бо через набряк ми ніяк не могли надіти на палець каблучку – коханий освідчився мені у шаленій спеці. Ми вечеряли на березі океану, а потім він запропонував пройтися. Зненацька дістав обручку й запитав, чи буду я з ним усе життя. Звісно, я раділа, але чомусь навіть більше за хлопця — що він наважився,

– розповіла Раміна.



Раміна виходить заміж / Фото Viva!

Дівчина зізналася, як відчувала, що хлопець зробить їй пропозицію. Каже, що за декілька днів до події у них була річниця, і вона навіть очікувала, що це може статися саме тоді.

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Як Раміна познайомилася з нареченим

Розповіла Раміна й про знайомство пари, яке виявилося доволі символічним. Попри те що до цього Раміна та її коханий рухалися різними шляхами, саме колишній наречений журналістки свого часу звернув її увагу на харизматичного воїна та порадив взяти в нього інтерв'ю. Спершу робочий контакт ледь не зірвався через непорозуміння з медійним ексклюзивом, однак згодом робоче спілкування переросло в глибоке почуття.

Блогерка зізнається, що через постійні відрядження та службу обранця їхній роман розвивався переважно на відстані. Утім, розлука лише зміцнила їхній зв'язок. Попри те, що закохані вже обрали кілька ймовірних дат для майбутнього одруження, саме свято Раміна бачить у форматі стриманої класики. Дітей пара поки не планує, зазначаючи, що наразі обидва не готові до батьківства.

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