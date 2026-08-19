Про заручини артистка повідомила 18 серпня на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши серію зворушливих кадрів. Освідчення відбулося у романтичній атмосфері на даху під час заходу сонця.

Спеціально для цієї події локацію прикрасили квітами та великим неоновим написом "Marry Me". Закохані обрали для особливого вечора стримані парні образи в чорних кольорах.

Хлопець традиційно став на одне коліно та простягнув коханій обручку. Співачка не стала приховувати емоцій та відповіла згодою.

Я сказала так!

– лаконічно підписала публікацію знаменитість.

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Кажанні зробили пропозицію / фото з інстаграму

Нагадаємо, історія кохання пари розпочалася у лютому 2025 року. Закохані познайомилися у Львові після одного з виступів Кажанни. Про свого майбутнього чоловіка зірка розповідає небагато.

Відомо, що 22-річний Данило є військовослужбовцем Національної гвардії України (служить у бригаді "Азов") та має позивний "Тінь". Публічно про свої стосунки пара заявила трохи згодом, коли артистка почала активно підтримувати та поширювати військові збори свого обранця.

Кажанна з нареченим / фото з інстаграму

А тим часом, Наталка Денисенко стала геройкою мемів через весільну обітницю. Юрію Савранському.