Об помолвке артистка сообщила 18 августа на своей странице в инстаграме, опубликовав серию трогательных снимков. Предложение руки и сердца состоялось в романтической обстановке на крыше во время заката.

Специально для этого события локацию украсили цветами и большой неоновой надписью "Marry Me". Влюбленные выбрали для этого особенного вечера сдержанные парные наряды в черных тонах.

Парень традиционно опустился на одно колено и протянул возлюбленной обручальное кольцо. Певица не стала скрывать эмоций и ответила согласием.

Я сказала "так"!

– лаконично подписала публикацию знаменитость.

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Кажанне сделали предложение / фото из инстаграма

Напомним, история любви пары началась в феврале 2025 года. Влюбленные познакомились во Львове после одного из выступлений Кажанны. О своем будущем муже звезда рассказывает немного.

Известно, что 22-летний Даниил является военнослужащим Национальной гвардии Украины (служит в бригаде "Азов") и имеет позывной "Тень". Публично о своих отношениях пара заявила чуть позже, когда артистка начала активно поддерживать и распространять информацию о военных сборах своего избранника.

Кажанна с женихом / фото из инстаграма

А тем временем Наталья Денисенко стала героиней мемов из-за свадебной клятвы Юрию Савранскому.