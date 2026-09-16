"Українська Демі Мур": мережа обговорює Ольгу Сумську, яка стала брюнеткою з коротким волоссям

Ольга Сумська поекспериментувала з образом – кардинально змінила колір волосся. Шанувальники не змогли стримати емоцій від такого перевтілення.

Популярний український візажист Єгор Андрюшин зробив акторці розкішний макіяж, який перетворив її на справжню голлівудську діву. А каре та темний колір волосся забезпечили образу WOW-ефект. Відео з неймовірним перевтіленням вже збирає тисячі захоплених коментарів від українців в інстаграмі.

На початку вірусного ролика улюблениця мільйонів постає перед камерою в максимально розслабленому домашньому образі. Акторка позує без косметики, одягнена у просту футболку з яскравим кольоровим принтом. Проте вже за мить відбувається справжня магія б'юті-індустрії. Майстер пензлів підібрав для знаменитості зухвалий шкіряний плащ, який додав образу особливого шарму та загадковості, а також перуку з драматичним темним каре.

Ольга залишилася в абсолютному захваті від роботи зіркового візажиста.

Я себе не впізнаю. Мушу сказати, що я завжди мріяла перефарбуватися саме в брюнетку. Я інша. Такі ролі – я мрію про такі ролі. Я мріяла саме про такий образ. Це друга я. Якась незвідана,

– емоційно висловилася артистка.

Такий сміливий крок неабияк вразив і фоловерів Андрюшина та Сумської. У коментарях під відео вони одразу почали порівнювати оновлену Ольгу з іншими іконами українського шоубізу. Так, серед порівнянь і Демі Мур, і старша сестра акторки Наталія, і Мортіша Адамс. Декому брюнетка Сумська нагадала навіть Софію Ротару та ексвіагрянку Надію Мейхер. Більшість коментаторів зійшлися на думці, що темний відтінок неймовірно пасує кінозірці та робить її молодшою.



Реакція мережі на Ольгу Сумську з каре і темним волоссям / Скриншот з інстаграму olgasumska

Ще одним найобговорюванішим образом цими днями став б'юті-лук Зендеї на Еммі-2026. Акторка попрощалась із довгим волоссям та вразила мікрострижкою.