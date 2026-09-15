Популярна ікона стилю кардинально змінила образ, попрощавшись із довгими хвилястими локонами, які вона носила ще нещодавно. На урочистій події зірка презентувала зухвалу та водночас вишукану стрижку піксі в хлопчачому стилі із невимушено скуйовдженими пасмами.

Стиліст акторки Корі Морено створив цей ефектний осінній лук за допомогою засобів від брендів got2b та KERATIME від Schwarzkopf. Текстурні пасма чудово підкреслили витончені риси обличчя Зендеї та надали загальному вигляду особливої динамічності.

Зендея зі стрижкою піксі: дивіться фото

Образ Зендеї на Еммі 2026

Нову коротку стрижку Зендея доповнила вишуканим макіяжем із сяйливою засмаглою шкірою, ніжними ягідними рум'янами та шампанським хайлайтером. Завершальними б'юті-акцентами стали мерехтливі рожеві тіні, пишні вії, глянцеві губи у червоно-нюдовому відтінку та елегантний манікюр.

Макіяж Зендеї на Еммі 2026: дивіться фото

Для червоної доріжки зірка обрала ексклюзивну сукню від Prada із глибоким V-подібним вирізом, шлейфом та сотнями сяйливих кристалів. Вдалим доповненням образу стали класичні туфлі-човники з гострим носком та розкішні прикраси Mikimoto.

Зендея та Том Голланд на Еммі 2026: дивіться фото

Схоже, смілива стрижка стане найгарячішим трендом цієї осені. Така зачіска ідеально підходить для того, щоб підкреслити вилиці, відкрити шию та надати волоссю візуального об'єму. Ловіть також найпрактичнішу та найстильнішу зачіску на осінь 2026.