Популярная икона стиля кардинально изменила образ, распрощавшись с длинными волнистыми локонами, которые она носила еще недавно. На торжественном мероприятии звезда представила дерзкую и в то же время изысканную стрижку пикси в мальчишеском стиле с непринужденно взъерошенными прядями.

Стилист актрисы Кори Морено создал этот эффектный осенний образ с помощью средств брендов got2b и KERATIME от Schwarzkopf. Текстурные пряди прекрасно подчеркнули изящные черты лица Зендеи и придали общему образу особой динамичности.

Зендея со стрижкой пикси: смотрите фото

Образ Зендеи на Эмми 2026

Новую короткую стрижку Зендея дополнила изысканным макияжем с сияющей загорелой кожей, нежными ягодными румянами и шампанским хайлайтером. Завершающими бьюти-акцентами стали мерцающие розовые тени, пышные ресницы, глянцевые губы в красно-нюдовом оттенке и элегантный маникюр.

Макияж Зендеи на Эмми 2026: смотрите фото

Для красной дорожки звезда выбрала эксклюзивное платье от Prada с глубоким V-образным вырезом, шлейфом и сотнями сверкающих кристаллов. Удачным дополнением образа стали классические туфли-лодочки с острым носком и роскошные украшения Mikimoto.

Зендея и Том Холланд на Эмми 2026: смотрите фото

Похоже, смелая стрижка станет самым горячим трендом этой осени. Такая прическа идеально подходит для того, чтобы подчеркнуть скулы, открыть шею и придать волосам визуального объема. Обратите внимание также на самую практичную и стильную прическу на осень 2026 года.