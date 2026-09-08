Оля Фреймут сходила з донькою на концерт у Лондоні та показала їхні схожі образи

44-річна телеведуча Оля Фреймут разом із молодшою донькою, 9-річною Євдокією, побувала на концерті популярного дівочого гурту Katseye в Лондоні.

Фреймут показала в інстаграмі кілька кадрів із цього вечора.

Для концерту мама й донька обрали схожі образи. Обидві одягнули сірі топи та джинси, після чого влаштували невелику фотосесію. Судячи з фото, Євдокія була у захваті від виступу та активно підспівувала улюбленим пісням.

І так, нехай Бог благословить навіть злих дівчат. На концерті Katseye з Євдокією,

– написала телеведуча, використавши рядок із пісні гурту.

Що відомо про Katseye?

Katseye – міжнародний дівочий гурт, який створили у межах реаліті-шоу Dream Academy. Його учасниць обрали серед понад 120 тисяч претенденток.

До складу Katseye увійшли шість дівчат: Манон Баннерман, Софія Лафортеза, Даніела Аванзіні, Лара Радж, Меган Скіенділ та Юнче Чон. Учасниці представляють різні країни та культури, що стало однією з особливостей колективу.

Історію створення гурту показали в документальному серіалі Netflix Pop Star Academy: Katseye. А вже у серпні 2024 року Katseye випустили дебютний мініальбом SIS (Soft Is Strong). Широку популярність гурту принесла пісня Gnarly, яка у 2025 році стала вірусною в тіктоці.

До слова, нещодавно Оля Фреймут вперше за довгий час показалася разом зі своєю мамою.