Поки молодші діти знаменитості відпочивають у таборі в Буковелі, сама Фреймут проводить час у рідному Новому Роздолі та Львові. В інстаграм телеведуча поділилася рідкісною світлиною з мамою Аллою, зробленою у Львові.

64-річна Алла Коник для прогулянки містом обрала довгу білу сукню з дрібним принтом, доповнила образ сонцезахисними окулярами, картатою сумкою та чорно-бежевими балетками.

Ольга Фреймут тим часом з'явилася у чорному топі без рукавів і світлих бежевих штанах із високою талією. Свій образ телеведуча доповнила маленькою бежевою сумкою через плече та сонцезахисними окулярами в руці. Взуття у неї також було в спокійній бежево-чорній гамі.

Як добре у Львові з мамою,

– коротко написала Фреймут під фото.

Ольга Фреймут з мамою у Львові / Скриншот з інстаграм-сторіс

Останнім часом зірка нечасто показує матір у публічному просторі. Водночас із попередніх її заяв відомо, що Алла Коник є майстром спорту з плавання та працювала викладачкою. До речі, шанувальники неодноразово звертали увагу на разючу схожість між Ольгою та її мамою.

Додамо, що в березні Фреймут ділилася зворушливим відео зі своєю 91-річною бабусею Юлею. Тоді публікація викликала теплі реакції у мережі.