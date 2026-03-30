Фреймут опублікувала відео з бабусею в інстаграмі. Телеведуча прийшла привітати її разом із сестрою Юлією.

Родина підготувала для бабусі Юлі яскравий торт на день народження, який прикрасила свічкою. У відео жінка говорить, що хотіла помирати, але вже передумала.

Ні, не пасує. Ми у вас є. Дивіться, яка компанія у вас весела. Не будемо вмирати. Будемо жити довго. Многая літа, бабусенько,

– сказала Ольга Фреймут.

Бабусі Юлі виповнився 91 рік, проте вона каже, що "по-справжньому" 82.

Елегантно забути, скільки тобі років. Беру приклад з бабусі Юлі в її 91 рік, ой, "по-справжньому" 82. Приїхали до Підгорець привітати іменинницю,

– написала телеведуча.

Реакція мережі

У коментарях тепло відреагували на відео з бабусею Фреймут. Люди бажають їй довгих років життя.

"Найкраще відео, що я бачила. Довгі літа прекрасній жінці".

"Яка добра та красива бабуся. Здоров'ячка їй. Таке відео класне, до сліз приємно дивитися. Згадую свою бабусю та бабусю свого чоловіка. Дуже хорошими людьми були. Теж такі добрі та приємні були, не вистачає їх".

"Бабуся – просто сонечко. Такі відео нагадують, що найважливіше – це любов і родина. Бажаю здоров'ячка і нехай у неї буде ще багато щасливих і світлих днів".

Коментарі під дописом Ольги Фреймут / Скриншоти з інстаграму

