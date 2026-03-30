Фреймут опубликовала видео с бабушкой в инстаграме. Телеведущая пришла поздравить ее вместе с сестрой Юлией.

Семья подготовила для бабушки Юли яркий торт на день рождения, который украсила свечой. В видео женщина говорит, что хотела умирать, но уже передумала.

Нет, не подходит. Мы у вас есть. Смотрите, какая компания у вас веселая. Не будем умирать. Будем жить долго. Многая лета, бабушка,

– сказала Ольга Фреймут.

Бабушке Юле исполнился 91 год, однако она говорит, что "по-настоящему" 82.

Элегантно забыть, сколько тебе лет. Беру пример с бабушки Юли в ее 91 год, ой, "по-настоящему" 82. Приехали в Подгорец поздравить именинницу,

– написала телеведущая.

Реакция сети

В комментариях тепло отреагировали на видео с бабушкой Фреймут. Люди желают ей долгих лет жизни.

"Лучшее видео, что я видела. Долгие лета прекрасной женщине".

"Какая добрая и красивая бабушка. Здоровья ей. Такое видео классное, до слез приятно смотреть. Вспоминаю свою бабушку и бабушку своего мужа. Очень хорошими людьми были. Тоже такие добрые и приятные были, не хватает их".

"Бабушка – просто солнышко. Такие видео напоминают, что самое важное – это любовь и семья. Желаю здоровья и пусть у нее будет еще много счастливых и светлых дней".

Комментарии под сообщением Ольги Фреймут / Скриншоты из инстаграма

