"Страх – це нормально": Оля Цибульська чесно відповіла, чи виїжджатиме з Києва разом із сином

На тлі російських атак на Київ та загрози тривалих відключень електроенергії частина мешканців столиці замислюється над виїздом із міста.

Зокрема, українська модель та акторка Вікторія Маремуха нещодавно заявила, що вирішила тимчасово покинути Київ разом із 4-річним сином Лукою. Тепер співачка Ольга Цибульська розповіла, як ставиться до можливого виїзду зі столиці разом зі своїм 11-річним сином Нестором. Цьому вона присвятила окремий допис в інстаграмі.

Артистка зізналася, що нинішня ситуація викликає у неї страх і тривогу. Зокрема, вона, як і багато інших батьків, переживає через те, як навчати дитину та забезпечити їй нормальне життя в умовах війни.

Цибульська також розповіла, що її дратують поради та тривожні прогнози від людей, які намагаються нав'язати їй власний страх. За словами співачки, вона не засуджує тих, хто вирішує залишити Київ, однак і сама не хоче піддаватися паніці.

Страх – це нормально. Обережність – доросла. А паніка нікому ще не допомогла,

– написала артистка.

Цибульська зазначила, що стежить за новинами, аналізує ситуацію та має план на випадок погіршення обставин. Водночас вона не хоче жити наперед в очікуванні найгіршого.

Жити наперед у катастрофі я не буду. Я лишаюсь в Києві. А там побачимо,

– підсумувала співачка.

Оля Цибульська з сином / Фото з інстаграму співачки

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