В частности, украинская модель и актриса Виктория Маремуха недавно заявила, что решила временно покинуть Киев вместе со своим 4-летним сыном Лукой. Теперь певица Ольга Цыбульская рассказала, как относится к возможному отъезду из столицы вместе со своим 11-летним сыном Нестором. Этому она посвятила отдельный пост в инстаграме.

Артистка призналась, что нынешняя ситуация вызывает у нее страх и тревогу. В частности, она, как и многие другие родители, переживает из-за того, как обучать ребенка и обеспечить ему нормальную жизнь в условиях войны.

Цибульская также рассказала, что ее раздражают советы и тревожные прогнозы от людей, которые пытаются навязать ей свой страх. По словам певицы, она не осуждает тех, кто решает покинуть Киев, однако и сама не хочет поддаваться панике.

Страх – это нормально. Осторожность – это взрослость. А паника никому еще не помогла,

– написала артистка.

Цибульская отметила, что следит за новостями, анализирует ситуацию и имеет план на случай ухудшения обстоятельств. В то же время она не хочет жить заранее в ожидании худшего.

Жить в ожидании катастрофы я не буду. Я остаюсь в Киеве. А там посмотрим,

– подытожила певица.

Оля Цибульская с сыном / Фото из инстаграма певицы

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