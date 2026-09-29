В течение 28 сентября российские войска провели атаку на Украину с помощью ударных беспилотников, в частности реактивных "Шахедов". В Киеве один из них попал в здание Национальной академии наук Украины. Также в результате российской атаки был поврежден медицинский центр "Добробут", есть погибшие и раненые.

Атака продолжилась в ночь на 29 сентября: Россия применила по Украине ракеты и более 150 ударных дронов. В Киеве зафиксировали новые попадания и повреждения. Из-за постоянных обстрелов украинцы вынуждены буквально подстраивать повседневную жизнь под воздушные тревоги.

О том, как переживают этот сложный период, что чувствуют и как пытаются справиться с напряжением, в соцсетях рассказали украинские звезды, передает 24 Канал.

Анна Саливанчук

Актриса Анна Саливанчук рассказала, что из-за ночных взрывов почти не спала. Она также призналась, что во время одной из атак едва не попала в аварию.

Честно говоря, ни у кого уже нет сил жить в постоянной тревоге. Мы просто живем, не ожидая, когда закончится тревога. Мы просто живем во время тревоги,

– сказала она.

И рассказала, что во время поездки она увидела, как летит вражеский объект, и не знала, куда безопасно двигаться.

Я вчера чуть не попала в аварию, потому что видела, как он летит. Не знала, куда съехать. Понимала, что если заторможу, то в меня врежется машина. Просто рядом со мной упало,

– поделилась актриса.

Она также отметила, что из-за постоянных обстрелов сложно не только отдыхать, но и заниматься обычными делами. "Как вообще выживать? Как играть в спектаклях? Как готовить еду?", – с отчаянием высказалась Саливанчук.

Анна Саливанчук рассказала о своем состоянии на фоне российских атак на Киев: смотрите видео онлайн

Подобными эмоциями поделилась и певица Надя Дорофеева. Она призналась, что последние события особенно сильно на нее влияют.

Меня просто разрывает. Мы словно в каком-то страшном сне, и так уже много лет. Но последний месяц – это просто п***да,

– написала артистка в своем телеграм-канале.

Надя Дорофеева отреагировала на террор со стороны россиян / Скриншот с ее телеграм-канала

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что в последние дни даже не узнает себя. Из-за постоянных обстрелов она проводит ночи в метро, откладывает привычные дела, а каждое новое известие об атаке лишь усиливает тревогу. Нынешнюю реальность Ефросинина сравнила с фильмом "Голодные игры", в котором героям постоянно приходилось спасаться от опасности.

То, что сейчас нужно успеть между тревогами: забежать в супермаркет, объехать все, что горит, где перекрыты дороги, и успеть до следующей тревоги… Это все не кино про апокалипсис. Это теперь наша реальность. Все в шоке, все не понимают, что делать,

– отметила Ефросинина.

Маша Ефросинина прокомментировала обстрелы со стороны россиян: смотрите видео онлайн

Ее слова перекликаются с реакцией актрисы Натальи Денисенко, которая также рассказала о своем эмоциональном истощении из-за постоянных атак.

Наталья Денисенко

Актриса призналась, что ей все сложнее воспринимать реальность, в которой приходится жить украинцам.

Я просто в шоке от того, в какой реальности мы живем. Честно, мое восприятие уже на грани. Мне кажется, мы уже дошли до крайней точки сумасшествия?

– написала Денисенко.

По ее словам, во время очередного взрыва она как раз репетировала монологи для спектакля. В тот же день, 28 сентября, ее сын Андрей отмечал день рождения. Все это происходит одновременно: взрывы и обстрелы – и обычная жизнь, в которой нужно работать, готовиться к спектаклям и отмечать дни рождения детей.

Наталья Денисенко отреагировала на российский террор / Скриншот из Instagram-сторис

Наталья Денисенко поделилась своими эмоциями на фоне российских атак на Киев / Скриншот из ее инстаграм-сториз

На фоне постоянных атак эмоционально отреагировала и телеведущая Екатерина Осадчая. Она не сдержала слез.

Не всегда получается держаться, но и сдаваться – не вариант. Жалко людей, жалко страну, жалко всех нас,

– написала Осадчая.

В то же время она отметила, что ей помогает направлять отчаяние в конкретные действия. В частности, после очередной атаки телеведущая отправилась покупать турникет и аптечку.

Хочется убежать от новостей, но я точно знаю, что все будет хорошо, а мы будем самыми выносливыми в мире старичками,

– добавила она.

Катя Осадчая рассказала о своем самочувствии на фоне массированных атак на Киев / Скриншоты из ее инстаграм-сторис

К практическим советам после массированных атак призвал подписчиков и телеведущий и блогер Никита Добрынин. Он рекомендовал обновить домашние аптечки, освежить знания по оказанию первой помощи и носить с собой турникет.

Никита Добрынин дал советы украинцам на фоне постоянных атак / Скриншот из Instagram-сторис

Еще одна украинская знаменитость рассказала не только о том, что она чувствовала после обстрела, но и о том, как пытается справиться с напряжением.

Кристина Решетник

Супруга телеведущего Григория Решетника рассказала, что один из обстрелов в Киеве произошел недалеко от места, мимо которого она недавно проезжала.

Каждый день в Киеве – это выживание. Как так мир молчит, как вообще можно здесь нормально функционировать?

– написала Кристина.

Она также отреагировала на рекомендации уезжать из Киева, отметив, что такая возможность есть далеко не у всех. Чтобы справиться с напряжением, Решетник добавила, что занимается спортом.

Кристина Решетник прокомментировала массированные обстрелы Киева / Скриншот из Instagram-сторис

Кристина Решетник рассказала, как пытается справиться с напряжением / Скриншот из Instagram-сторис

Добавим, что недавно произошел взрыв рядом с домом певицы Натальи Карпы в Киеве.