Певица показала последствия удара в своем инстаграме и рассказала, что в момент атаки находилась далеко от Киева.

По словам артистки, попадание произошло в соседнем с ее домом многоэтажном здании. К счастью, люди не пострадали. На опубликованных кадрах видно, как на верхних этажах здания вспыхнул пожар.

В момент удара Натальи Карпы не было в Киеве. Она выступала на осеннем фестивале OKTOBERFEST 2026, который проходил в "Казацкой Слободе Раковец".

И пока я вчера пела на своих концертах, во двор моего дома на Дарнице произошел прилет… Влетел в соседний дом. Все живы, это самое главное,

– написала певица.

Добавим, что после начала полномасштабного вторжения Наталька Карпа вместе с дочерью Златой переехала из Киева во Львов. В прошлом году артистка рассказывала, что приобрела квартиру в этом городе.