Об этом сообщает мэр Виталий Кличко и другие официальные органы. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Что известно о последствиях воздушной атаки на Киев 29 сентября?

03:00, 29 сентября В Оболонском районе БПЛА упал на проезжую часть. Информация о повреждениях уточняется. 02:20, 29 сентября В Печерском районе произошло возгорание в трехэтажном нежилом здании. 02:10, 29 сентября Первые сведения о последствиях от властей. В Соломенском районе произопало падение обломков ракеты во дворе дома, пожара не было. В этом же районе – попадание в административное здание объекта инфраструктуры, пожара не было. Также произошло попадание и пожар в одном из корпусов учебного заведения. Экстренные службы направляются на место. 02:00, 29 сентября Воздушную тревогу в Киеве объявили 29 сентября ночью в 01:15 из-за угрозы баллистического обстрела. Местные жители слышали серию громких взрывов. Реактивные дроны российской армии также угрожали Киеву и Киевской области, как и в течение нескольких предыдущих суток.

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Враг продолжает проводить атаки на Украину с воздуха. Если в вашем регионе объявлена тревога – позаботьтесь о своей безопасности!