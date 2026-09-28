Подробности были опубликованы на странице медицинской сети "Добробут" в Facebook.

Что рассказали об обстреле?

Прежде всего отметим, что всем пострадавшим на месте оперативно оказали помощь бригады скорой медицинской помощи. Несколько человек доставили в приемные отделения сети для дальнейшего лечения.

Самое главное – все сотрудники и посетители, на превелике щастя, живы,

– подчеркнули на странице клиники.

В результате попадания были повреждены и загорелись верхние этажи, где расположена Академия "Добробут", а также первые этажи, где огонь охватил помещения поликлиники.

На первом–третьем этажах со стороны внутреннего двора взрывная волна выбила окна, а также было повреждено медицинское оборудование.

Как выглядит клиника изнутри: смотрите видео

Последствия обстрела и режим работы сети

На месте происшествия развернули работу пожарные и спасатели ГСЧС для скорейшей ликвидации возгорания. Команда сети в настоящее время выясняет точный объем нанесенного ущерба и разрушений.

Медицинский центр на улице Антоновича не будет работать в ближайшие дни, восстановительные работы начнутся сразу после оценки повреждений. Остальные медицинские центры "Добробута" продолжают работать в штатном режиме.

Серия атак на столицу и область

Как уже сообщалось на нашем сайте, вражеский беспилотник попал непосредственно в здание клиники во время очередной воздушной атаки на столицу. В тот же день в Киеве зафиксировали попадание по зданию Национальной академии наук Украины.

Ранее мы сообщали, что в ходе массированных обстрелов в Киевской области были повреждены 21 гражданский объект в пяти районах. В зоне одного из пожаров специалисты также обнаружили временное локальное превышение концентрации аммиака.