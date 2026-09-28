Как сообщил глава КОДА Тимур Ткаченко, на месте попадания сразу же провели радиационную и химическую разведку.

Какова ситуация в Киевской области?

По состоянию на 14:39 пожарные уже локализовали пожар и в настоящее время продолжают тушение здания.

По данным мониторинговой станции атмосферного воздуха, незначительное превышение концентрации аммиака NH3 зафиксировано исключительно локально – непосредственно в зоне пожара.

В самом городе Бровары никаких превышений нормативных показателей не выявлено.

Воздействие на организм и меры безопасности

Специалисты отмечают, что текущие концентрации вещества не представляют угрозы для жизни и здоровья граждан. Однако длительное пребывание в зоне задымления может вызывать легкое раздражение слизистых оболочек носа или першение в горле.

Также в воздухе ощущается запах продуктов горения, который может вызывать дискомфорт при дыхании. В связи с этим жителям района рекомендуется оставаться в помещениях и временно ограничить прогулки.

Рекомендации для жителей района

До улучшения ситуации специалисты рекомендуют держать окна и двери закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе и пить достаточно воды. Кроме того, кондиционеры следует выключить.

Если дома есть очиститель воздуха, его рекомендуют включить на максимальный режим. В случае ухудшения самочувствия необходимо немедленно обратиться в медицинские учреждения.

Отметим, утром Ткаченко сообщил, что за последние сутки под ударами оказались только гражданские объекты. В результате атак погибли три человека, еще восемь пострадали. Всего повреждено 21 гражданский объект в 5 районах области.

В частности, повреждения получили складские и административные помещения, частный дом, рынок, производственные и сельскохозяйственные объекты, многоэтажное здание и 13 транспортных средств.

Под ударами весь день находится и Киев – в столице периодически раздаются взрывы. Последствия фиксируются в различных районах города, в частности, в Шевченковском произошел обстрел здания НАН.