Як повідомив очільник КОДА Тимур Ткаченко, на місці влучання одразу провели радіаційну та хімічну розвідку.

Яка ситуація на Київщині?

Вогнеборці станом на 14:39 вже локалізували пожежу та наразі продовжують гасіння будівлі.

За даними моніторингового поста атмосферного повітря, незначне перевищення концентрації аміаку NH3 зафіксовано виключно локально – безпосередньо в зоні пожежі.

У самому місті Бровари жодних перевищень нормативних показників не виявлено.

Вплив на організм та заходи безпеки

Фахівці зазначають, що поточні концентрації речовини не становлять загрози життю та здоров'ю громадян. Проте тривале перебування у зоні задимлення може спричиняти легке подразнення слизових оболонок носа чи першіння в горлі.

Також у повітрі відчувається запах продуктів горіння, який здатен викликати дискомфорт під час дихання. Через це жителям району радять залишатися всередині приміщень і тимчасово обмежити прогулянки.

Рекомендації для жителів району

До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна та двері зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Крім того, кондиціонери варто вимкнути.

Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим. У разі погіршення стану здоров'я необхідно негайно звернутися до медичних закладів.

Зауважимо, зранку Ткаченко інформував, що за останню добу під ударами опинилися лише цивільні об'єкти. Внаслідок атак загинули троє людей, ще восьмеро постраждали. Загалом пошкоджено 21 цивільний об'єкт у 5 районах області.

Зокрема, пошкоджень зазнали складські й адміністративні приміщення, приватний будинок, ринок, виробничі та сільськогосподарські об'єкти, багатоповерхівка та 13 транспортних засобів.

Під ударом цілий день перебуває і Київ – у столиці періодично гримлять вибухи. Наслідки фіксують у різних районах міста, зокрема, у Шевченківському стався приліт по будівлі НАН.