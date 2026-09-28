Там спалахнула пожежа. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про удар по НАН?

Російський БпЛА атакував Шевченківський район Києва. Повідомлялося про приліт по нежитловій будівлі. Згодом стало відомо, що мішенню росіян стала будівля НАН – там зайнялася пожежа.

За даними голови Шевченківської РДА Олександра Сазановича, внаслідок удару по НАН є травмовані й загиблі. У КОВА уточнювали, що жертвою атаки стала жінка.

Мер міста Віталій Кличко о 14:36 уточнив, що постраждали троє людей.

На відео з місця подій було видно, як люди намагалися врятуватися з будівлі, у якій палав вогонь, через вікна.

Про цинічну російську атаку висловився також Володимир Зеленський. Він зазначив, що рятувальна операція триває, надзвичайники гасять пожежу й шукають людей, які могли перебувати в будівлі.

Обов'язково буде на це відповідь Росії,

– підкреслив глава держави.

Президент опублікував кадри з місця удару по НАН у Києві: дивіться відео

Зеленський згадав також про інші атаки, які сталися 28 вересня. Росіяни били по заправках, обстрілу зазнала й фармацевтична компанія. Відомо також про атаку на бізнес-центр у Дніпрі. За останніми даними, там загинули троє людей, а кількість постраждалих зросла до 15.

А у Харкові стався приліт по багатоповерхівці в Салтівському районі міста. Кількість постраждалих зросла до 43 людей, серед них – 11 дітей.