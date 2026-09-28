Там вспыхнул пожар. Об этом сообщают корреспонденты "Суспильне".

Что известно об ударе по НАН?

Российский БПЛА совершил атаку на Шевченковский район Киева. Сообщалось о попадании в нежилое здание. Впоследствии стало известно, что целью россиян стало здание НАН – там вспыхнул пожар.

По данным председателя Шевченковской РГА Александра Сазановича, в результате удара по НАН травмированы и погибли. В КОВА уточняли, что жертвой атаки стала женщина.

Мэр города Виталий Кличко в 14:36 ​​уточнил, что пострадали три человека. На видео с места событий было видно, как люди пытались спастись из здания, в котором пылал огонь, через окна.

О циничной российской атаке высказался также Владимир Зеленский. Он отметил, что спасательная операция продолжается, чрезвычайники тушат пожар и ищут людей, которые могли находиться в здании.

Обязательно будет на это ответ России,

– подчеркнул глава государства.

Президент опубликовал кадры с места удара по НАН в Киеве: смотрите видео

Зеленский упомянул также о других атаках, произошедших 28 сентября. Россияне били по заправкам, обстрелы подверглась и фармацевтическая компания. Известно также об атаке на бизнес-центр в Днепре. По последним данным, там погибли три человека, а количество пострадавших возросло до 15.

А в Харькове случился прилет по многоэтажке в Салтовском районе города. Число пострадавших возросло до 43 человек, среди них – 11 детей.