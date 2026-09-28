Подробиці повідомили на сторінці медичної мережі "Добробут" у Facebook.

Що розповіли про обстріл?

Насамперед зазначимо, що всім потерпілим на місці оперативно надали допомогу бригади невідкладної медичної допомоги. Кількох людей доправили до приймальних відділень мережі для подальшого лікування.

Найголовніше – усі працівники та відвідувачі, на превелике щастя, живі,

– підкреслили на сторінці клініки.

Унаслідок влучання пошкоджені та палали верхні поверхи, де розташована Академія "Добробут", а також перші поверхи, де вогонь охопив приміщення поліклініки.

З першого по третій поверхи з боку внутрішнього двору вибуховою хвилею вибило вікна, а також було пошкоджене медичне обладнання.

Як виглядає клініка зсередини: дивіться відео

Наслідки обстрілу та режим роботи мережі

На місці події розгорнули роботу пожежники та рятувальники ДСНС для якнайшвидшої ліквідації займання. Команда мережі наразі з'ясовує точний обсяг завданих збитків і руйнувань.

Медичний центр на вулиці Антоновича не працюватиме найближчими днями, відновлювальні роботи розпочнуться одразу після оцінки пошкоджень. Решта медичних центрів "Добробуту" продовжує працювати у штатному режимі.

Серія атак на столицю та область

Як уже повідомлялося на нашому сайті, ворожий безпілотник влучив безпосередньо в будівлю клініки під час чергової повітряної атаки на столицю. Того ж дня в Києві зафіксували влучання по будівлі Національної академії наук України.

Раніше ми розповідали, що під час масованих обстрілів у Київській області зазнав пошкоджень 21 цивільний об'єкт у п'яти районах. У зоні однієї з пожеж фахівці також виявили тимчасове локальне перевищення концентрації аміаку.