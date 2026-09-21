"Буду шось трошка тойвот": відомий блогер Пан Роман мобілізувався до Нацгвардії

Відомий український блогер та гуморист Роман Чихарівський, який здобув шалену популярність у мережі під псевдонімом Пан Роман, офіційно приєднався до лав Сил оборони. Зірка соцмереж вже розсекретив, у якому саме підрозділі буде нести службу.

Про свою мобілізацію інфлюенсер особисто повідомив на сторінці в інстаграмі. Роман опублікував лаконічний допис, де у притаманному йому іронічному стилі сповістив підписників про новий етап у житті. Блогер зазначив, що відтепер захищатиме країну у складі 21-го полку безпілотних систем "Лава", який є частиною 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія".

Мобілізували. Буду шось трошка тойвот у @lava.khartiia,

– написав гуморист.

Представники підрозділу не забарилися з відповіддю та одразу ж відреагували на поповнення у своїх лавах. На офіційній сторінці "Лави" під дописом новоспеченого військового залишили підбадьорливий коментар: "Бог добрий. Якось буде".

Нагадаємо, що Роман Чихарівський завоював народну любов завдяки своїм гострим сатиричним відео та яскравим образам, через які він влучно висвітлював суспільно-політичні теми.

Тепер гуморист допомагатиме нищити ворога за допомогою сучасних технологій. Полк "Лава", до якого долучився блогер, був створений у 2025 році та спеціалізується на роботі з розвідувальними й ударними дронами, а також активно застосовує наземні роботизовані комплекси для виконання складних бойових завдань.



