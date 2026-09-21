Об своей мобилизации инфлюенсер лично сообщил на странице в инстаграме. Роман опубликовал лаконичный пост, в котором в присущем ему ироничном стиле сообщил подписчикам о новом этапе в жизни. Блогер отметил, что отныне будет защищать страну в составе 21-го полка беспилотных систем "Лава", входящего в состав 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия".

Мобилизовали. Буду что-то вроде того в @lava.khartiia,

– написал юморист.

Представители подразделения не заставили себя долго ждать с ответом и сразу же отреагировали на пополнение в своих рядах. На официальной странице "Лавы" под постом новоиспеченного военного оставили ободряющий комментарий: "Бог добр. Как-нибудь будет".

Напомним, что Роман Чихаровский завоевал любовь народа потому, что его острые сатирические видео и яркие образы помогли ему метко освещать общественно-политические темы.

Теперь юморист будет помогать уничтожать врага с помощью современных технологий. Полк "Лава", к которому присоединился блогер, был создан в 2025 году и специализируется на работе с разведывательными и ударными дронами, а также активно применяет наземные роботизированные комплексы для выполнения сложных боевых задач.