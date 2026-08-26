Розкішний букет, багато кульок і теплі побажання: Зібров показав сюрприз для дружини на 67-річчя

Павло Зібров влаштував особливий сюрприз для своєї дружини Марини з нагоди її 67-річчя.

Разом із донькою Діаною артист святково прикрасив їхній дім та подарував коханій розкішний кошик із квітами. Про це стало відомо з інстаграм-сторінки Павла Зіброва.

Марина Зіброва відзначила своє 67-річчя 25 серпня. Артист показав фото та відео зі святкування, на яких можна побачити сюрприз, підготовлений для його дружини.

Дім подружжя прикрасили повітряними кульками рожевого, золотого та білого кольорів, серед яких були й кульки у формі сердець. На деяких із них розмістили теплі побажання для Марини, а також її фотографії разом із родиною.

Букет виконали у ніжній пастельній гамі – у ньому поєдналися пишні блакитні, рожеві, білі та кремові квіти, зокрема гортензії та ніжні троянди. Кошик прикрасили широкими рожевою та білою стрічками, зав'язаними великим бантом.

Який сюрприз Павло Зібров підготував для дружини на день її народження: дивіться відео онлайн

Крім того, Павло Зібров показав спільне фото з коханою. На світлині подружжя позує разом: артист постав у білій сорочці з темними смугами, а його дружина – у ніжній білій сукні з напівпрозорими рукавами та перлинними прикрасами.

Павло та Марина Зіброви / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раніше ми писали про привітання, яке Павло Зібров присвятив коханій у день її народження.