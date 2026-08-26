Вместе с дочерью Дианой артист торжественно украсил их дом и подарил любимой роскошную корзину с цветами. Об этом стало известно из Instagram-страницы Павла Зиброва.

Марина Зиброва отметила свой 67-й день рождения 25 августа. Артист показал фото и видео с празднования, на которых можно увидеть сюрприз, подготовленный для его жены.

Дом супругов украсили воздушными шариками розового, золотого и белого цветов, среди которых были и шарики в форме сердец. На некоторых из них разместили теплые пожелания для Марины, а также ее фотографии вместе с семьей.

Букет был выполнен в нежной пастельной гамме – в нем сочетались пышные голубые, розовые, белые и кремовые цветки, в частности гортензии и нежные розы. Корзину украсили широкими розовыми и белыми лентами, завязанными большим бантом.

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Какой сюрприз Павел Зибров подготовил для жены на день ее рождения: смотрите видео онлайн

Кроме того, Павел Зибров показал совместное фото с любимой. На снимке супруги позируют вместе: артист одет в белую рубашку с темными полосками, а его жена – в нежное белое платье с полупрозрачными рукавами и жемчужными украшениями.

Павел и Марина Зибровы / Скриншот из Instagram-сторис

Ранее мы писали о поздравлении, которое Павел Зибров посвятил любимой в день ее рождения.