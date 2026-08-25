По случаю праздника артист опубликовал в инстаграме совместные фото с любимой и посвятил ей трогательное поздравление.

Павел отметил, что Марина уже 33 года является для него не только женой, но и музой, источником вдохновения и самым близким человеком.

Певец поблагодарил родителей Марины за то, что в свое время подарили ему такую возлюбленную, и подчеркнул, что восхищается ее красотой, мудростью, добротой и силой. По словам Зиброва, он каждый день благодарен судьбе за то, что именно она рядом с ним.

Я хочу пожелать тебе самого главного – крепкого здоровья, мира в Украине, душевного спокойствия и многих счастливых лет, наполненных любовью. А все остальное мы обязательно купим на Бессарабском рынке. Купайся в счастье, тони в любви, пусть сбываются все твои мечты и желания. А я всегда буду рядом – поддерживать, обнимать, беречь и любить тебя,

– отметил Павел Зибров.

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Павел Зибров трогательно поздравил жену Марину с днем рождения / Скриншоты из Instagram-сторис

Кстати, ранее Зибров и другие украинские звезды раскрыли секреты своих счастливых отношений.