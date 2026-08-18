Неможливо повірити: Періс Гілтон емоційно відреагувала на раптову смерть Гейден Панеттьєрі
Американська світська левиця та бізнесвумен Періс Гілтон не стримала емоцій через трагічну втрату. Знаменитість зворушливо звернулася до своєї покійної подруги Гейден Панеттьєрі, яка раптово пішла з життя у віці 36 років.
Голлівудські зірки багато років підтримували близькі дружні стосунки. Тому звістка про смерть американської акторки стала для Періс справжнім потрясінням. Світська левиця зізналася в своєму інстаграмі, що її серце переповнене болем, адже вона досі не може усвідомити та прийняти цю втрату.
Розбита горем через втрату моєї подруги Гейден. Вона була неймовірно світлою людиною – такою талановитою, сильною, доброю і сповненою любові та світла. Неможливо повірити, що її більше немає,
– написала Гілтон у своїх соцмережах.
Щоб гідно вшанувати пам'ять близької людини, Періс поділилася серією теплих архівних фотографій. На цих знімках зірки щиро усміхаються та позують ще в часи своєї безтурботної юності. Гілтон запевнила, що назавжди збереже найцінніші спільні моменти.
Я завжди берегтиму в серці нашу дружбу, усі спогади, які ми розділили, і особливі моменти, які ми пережили разом. Моє серце з її родиною та всіма, хто любив її, у цей неймовірно важкий час. Любитиму тебе вічно, Гейден. Спочивай з миром, янголе. Нам тебе дуже, дуже не вистачатиме,
– розчулила своїм зверненням бізнесвумен.
Періс Гілтон та Гейден Панеттьєрі / фото з інстаграму
Нагадаємо, життя 36-річної американської акторки Гейден Панеттьєрі трагічно обірвалося у неділю, 16 серпня. Зірка була колишньою нареченою українського чемпіона Володимира Кличка, з яким народила спільну доньку Каю. Наразі точна причина смерті знаменитості залишається невідомою, проте правоохоронні органи вже почали з'ясовувати перші обставини та деталі трагедії.