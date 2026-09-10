"Я задовбався": Потап поскаржився на важкі виїзди з України та пояснив, чому не повертається

Український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко) вперше детально розповів, як йому вдавалося виїжджати за кордон на початку повномасштабної війни. Артист також відверто зізнався, чому зараз відмовляється приїжджати на батьківщину.

В інтерв'ю російській журналістці репер заявив, що всі його виїзди у 2022 році були абсолютно офіційними. За його словами, дозволи він отримував від різних державних та благодійних інституцій.

Це був один і той самий привід, це була благодійна робота. І залежно від того, з якою метою ти їдеш. Наприклад, на зйомки або прямий ефір, або марафон, або ти проводиш аукціон в Чикаго, то ти виїжджаєш або від Міністерства культури, або від Міністерства оборони. Я виїжджав на благодійну акцію, а паралельно ще й займався комерційною діяльністю,

– заявив Потап.

Зараз артист, на відміну від своєї дружини Насті Каменських, до Києва не навідується. Він скаржиться, що процес оформлення документів для виїзду надто складний, а в Україні для нього наразі немає можливості заробляти.

Зараз не поїхав, бо це дуже складно. Я дуже задовбався, чесно кажучи. Щоразу ти приїжджаєш і одразу думаєш, як звідти виїхати. Там для мене немає комерційних концертів, здебільшого благодійна робота. І тому одразу починаєш думати, як виїхати, бо це все офіційно: листи, комісії, пакет документів. І щоразу це проблема. І коли 15 разів з'їздиш туди-назад…,

– поскаржився він.

Потап / скриншот з відео

Артист також побідкався на довгу дорогу. Він згадав маршрути через Варшаву, Кишинів та Будапешт. Оскільки дипломатичного паспорта в нього немає, йому доводилося перетинати кордон на загальних підставах і стояти в чергах разом з іншими громадянами, що, за його словами, дуже виснажувало.

Трохи втомлюєшся від цього. Довгі переїзди, складно виїхати туди-назад, така несвобода в цьому плані, а робота знаходиться за кордоном, тому, звісно, мене тягне туди, де я заробляю копійку,

– підсумував Потап.

А тим часом Настя Каменських опинилася в базі центру "Миротворець". Співачку внесли до бази "Миротворець" та охрестили "Настею Кістою".



