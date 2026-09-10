Нещодавно на сайті "Миротворець" з'явилася картка Насті Каменських. У ній вказано повне ім'я співачки – Анастасія Олексіївна Каменських, а також її сценічне ім'я – NK. Але, що цікаво, автори ресурсу додали до неї ще одне прізвисько – "Настя Кіста".

Причиною внесення артистки до бази стало її нещодавнє скандальне інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. У ньому Каменських зробила низку суперечливих заяв, які викликали хвилю обурення в мережі.

Зокрема, співачка розповіла, що після переходу на українську мову у неї нібито з'явилася психосоматична кіста на голосових зв'язках, через що вона втратила голос. Психолог, до якого звернулася артистка, порадив їй повернутися до російської мови, бо її тіло нібито "не сприймає" українську.

Настя Каменських та Потап на інтервʼю / скриншот з відео

Крім того, Каменських заявила, що мовне питання в Україні "штучно загострюють" та "довели до абсурду". Вона вважає це "чистою політикою" і маніпуляцією. Також співачка зізналася, що не вважає себе патріоткою України, бо особисте для неї важливіше за суспільне, і не змогла пояснити, що для неї означає батьківщина.

Такі висловлювання не залишилися непоміченими. Українці почали активно обговорювати позицію Каменських, створювати меми про її "кісту" та критикувати співачку за її ставлення до мови та патріотизму. А "Миротворець" звернувся до правоохоронних органів із проханням розглядати публікацію про Каменських як заяву про скоєння злочину проти національної безпеки.

Настя Каменських занесена в "Миротворець" / скриншот

В цьому ж інтервʼю Настя Каменських зізналася, що не може мати дітей, а також про піар на розриві стосунків.



