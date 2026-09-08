Під час розмови інтерв'юерка нагадала артистці про її публічну заяву 2023 року. Тоді Каменських говорила, що надалі в Україні співатиме українською мовою. Тож цього разу Гордєєва поцікавилася, чому згодом співачка відмовилася від свого рішення.

Каменських пояснила, що після початку повномасштабної війни справді близько шести місяців говорила лише українською. Втім, за словами артистки, саме в цей період у неї виникли проблеми з голосом. Під час концертного туру Каменських нібито діагностували кісту, через що вона втратила голос і була змушена переносити виступи. Після цього співачка звернулася до психолога. За словами Каменських, спеціаліст порадив їй повернутися до російської мови, оскільки її тіло нібито "не сприймало" українську. Артистка вірить у психосоматику і вважає, що психологічний стан людини може впливати на її фізичне самопочуття.

Я пішла до психолога, і мій психолог каже мені: "Повертайся на російську мову. Твоє тіло цього не сприймає". Тут же питання не в тому, кому належить ця мова,

– сказала Каменських.

Настя Каменських / Скриншот з інтерв'ю

Водночас важливо розділяти факти та особисті припущення співачки. Те, що проблеми з голосом виникли в період, коли Настя Каменських говорила українською, саме по собі не доводить, що вони були пов'язані з мовою.

Окремо артистка висловилася про мовне питання в Україні. На її думку, його "довели до абсурду", а мовою почали активно маніпулювати та використовувати це питання як політичний інструмент.

Звичайно, Україна на 100% має говорити українською мовою, але тоді я зробила для себе такий висновок: я сама хочу вирішувати, якою мовою мені говорити, а якою – співати,

– зазначила співачка.

Також під час інтерв'ю Каменських торкнулася теми патріотизму. Вона заявила, що вважає себе передусім патріоткою своєї сім'ї та негативно ставиться до того, як поняттями "патріотизм" і "Батьківщина" можуть маніпулювати.

Катерина Гордєєва і Настя Каменських / Скриншот з інтерв'ю

До речі, окрім мовного питання, під час розмови Каменських торкнулася й особистого життя. Вона разом із Потапом розкрила правду про розлучення.