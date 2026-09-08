В ходе беседы интервьюер напомнила артистке о ее публичном заявлении 2023 года. Тогда Каменских говорила, что в дальнейшем в Украине будет петь на украинском языке. Гордеева поинтересовалась, почему впоследствии певица отказалась от своего решения.

Каменских объяснила, что после начала полномасштабной войны действительно около шести месяцев говорила только на украинском. Однако, по словам артистки, именно в этот период у нее возникли проблемы с голосом. Во время концертного тура у Каменских якобы диагностировали кисту, из-за чего она потеряла голос и была вынуждена переносить выступления. После этого певица обратилась к психологу. По словам Каменских, специалист посоветовал ей вернуться к русскому языку, поскольку ее тело якобы "не воспринимало" украинский. Артистка верит в психосоматику и считает, что психологическое состояние человека может влиять на его физическое самочувствие.

Я пошла к психологу, и мой психолог говорит мне: "Возвращайся к русскому языку. Твое тело этого не воспринимает". Здесь же вопрос не в том, кому принадлежит этот язык,

– сказала Каменских.

Настя Каменских / Скриншот из интервью

В то же время важно отделять факты от личных предположений певицы. То, что проблемы с голосом возникли в период, когда Настя Каменских говорила на украинском, само по себе не доказывает, что они были связаны с языком.

Отдельно артистка высказалась о языковом вопросе в Украине. По ее мнению, его "довели до абсурда", а языком начали активно манипулировать и использовать этот вопрос как политический инструмент.

Конечно, Украина на 100% должна говорить на украинском языке, но тогда я сделала для себя такой вывод: я сама хочу решать, на каком языке мне говорить, а на каком – петь,

– отметила певица.

Также во время интервью Каменских затронула тему патриотизма. Она заявила, что считает себя прежде всего патриоткой своей семьи и отрицательно относится к тому, как понятиями "патриотизм" и "Родина" могут манипулировать.

Екатерина Гордеева и Настя Каменских / Скриншот из интервью

Кстати, помимо языкового вопроса, во время беседы Каменских затронула и личную жизнь. Она вместе с Потапом раскрыла правду о разводе.